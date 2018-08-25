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اللجنة المصرية - السودانية تجتمع فى القاهرة الثلاثاء

اللجنة المصرية - السودانية تجتمع فى القاهرة الثلاثاء
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والسودان، تمهيدا لرفع توصياتها لاجتماع القمة بين مصر والسودان، الذى سيعقد فى الخرطوم أكتوبر المقبل.

العالم - مصر

كانت اللجان التحضيرية بدأت عملها بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين، بعد تفاهمات بضرورة العمل المشترك وتحقيق الاستراتيجية بين البلدين، حيث يقود الوفد السودانى وزير الخارجية، الدرديرى محمد، فيما يقود الوفد المصرى، سامح شكرى. 

وتم إعلان اللجنة التسيرية يوليو الماضى، وتضم فى عضويتها وزراء الرى والزراعة والكهرباء والاتصالات والرياضة والشباب والتجارة والصناعة والثقافة.

وقال السفير عبدالغنى النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة تعمل لرفع توصياتها لاجتماعات اللجنة الوزارية التى ستعقد فى القاهرة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات.

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