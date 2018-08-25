وفد اميركي سياسي يزور الشدادي شمال شرق سوريا

العالم-سوريا

وزار ويليام روباك السبت بلدة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد بعد زيارة قام بها الى مدينة عين العرب ومنبج في محافظة حلب (شمال) خلال الايام الماضية.

كما من المقرر ان يزور خلال الايام القادمة مناطق في محافظة دير الزور (شرق) حيث تتواجد قوات سورية الديموقراطية، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن.

وقال روباك امام صحافيين خلال زيارته الشدادي "نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس (دونالد ترامب) بوضوح لضمان القضاء نهائيا على داعش"، على حد تعبيره مضيفا "سنبقى نركز على انسحاب القوات الايرانية وعلى وكلائها ايضا".

وحققت قوات الجيش السوري خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً واستعادت زمام المبادرة ميدانياً على جبهات كثيرة في البلاد على حساب جماعات المعارضة الارهابيين في آن معاً.

وسيزور روباك مناطق أخرى في المحافظة تسيطر عليها قسد، حسبما أعلن المكتب الاعلامي لها.

وتاتي زيارة المسؤول الاميركي فيما بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع السلطات السورية من أجل تحديد مصير هذه الاراضي التي اقاموا فيها ادارتهم المركزية بدعم اميركي وغربي.