البث المباشر
مراسل العالم في صعدة: قصف مدفعي سعودي يستهدف مناطق سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الظاهر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: تدمير 3 أطقم محملة بالمرتزقة بعبوات ناسفة في جبهة خب والشعف بالجوف ومصرع عدد منهم
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري تستهدف تحركات المجموعات الارهابية في قرية كفرزيتا بريف حماه الشمالي
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر مدرعة عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مراسل العالم في عسير عن مصدر عسكري : قنص 3 جنود سعوديين في رقابة العيروان بـالربوعة و مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين خلف رقابة العيروان واصابات مباشرة
مراسل العالم عن مصدر ميداني :إصابة مواطنين اثنين في سيارتهما بقناصة المرتزقة في منطقة العرسوم بمديرية صالة شرق مدينة تعز
مراسل العالم في صعدة: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية
مراسل العالم: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية في صعدة.
جيزان: إطلاق صاروخي زلزال2 على موقع مشعل وموقع ملحمة السعوديين
مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تتقدم في الجرف الصخري باتجاه تل أبو غانم وتعثر على مستودعات أسلحة وتقضي على عشرات الإرهابيين.

وفد اميركي سياسي يزور الشدادي شمال شرق سوريا

وفد اميركي سياسي يزور الشدادي شمال شرق سوريا
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

قام ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية السبت بزيارة الاراضي الخاضعة لسيطرة الاكراد في سوريا، فيما بدأت هذه الأقلية مفاوضات مع النظام السوري من اجل تحديد مستقبل هذه المناطق.

 العالم-سوريا

وزار ويليام روباك السبت بلدة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد بعد زيارة قام بها الى مدينة عين العرب ومنبج في محافظة حلب (شمال) خلال الايام الماضية.
كما من المقرر ان يزور خلال الايام القادمة مناطق في محافظة دير الزور (شرق) حيث تتواجد قوات سورية الديموقراطية، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن.

وقال روباك امام صحافيين خلال زيارته الشدادي "نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس (دونالد ترامب) بوضوح لضمان القضاء نهائيا على داعش"، على حد تعبيره مضيفا "سنبقى نركز على انسحاب القوات الايرانية وعلى وكلائها ايضا".

وحققت قوات الجيش السوري خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً واستعادت زمام المبادرة ميدانياً على جبهات كثيرة في البلاد على حساب جماعات المعارضة الارهابيين في آن معاً.

وسيزور روباك مناطق أخرى في المحافظة تسيطر عليها قسد، حسبما أعلن المكتب الاعلامي لها.

وتاتي زيارة المسؤول الاميركي فيما بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع السلطات السورية من أجل تحديد مصير هذه الاراضي التي اقاموا فيها ادارتهم المركزية بدعم اميركي وغربي.

 

روابط ذات صلة

هل تخوض "قسد" حواراً مشروطاً مع دمشق؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وفد اميركي سياسي يزور الشدادي شمال شرق سوريا

روحاني يكلف وزارة الخارجية بمتابعة حريق هورالعظيم مع العراق

بالفيديو...قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في جلال أباد بننغرهار

فيديو/ سباق بين أرنب وسلحفاة والنتيجة صادمة

فلسطين.. العقوبات الامريكية محاولة لتمرير "صفقة ترامب"

من بين قدمي صحفي.. تسديده رائعة لميسي (شاهد)

شاهد/ رجل أمن سعودي يثير جدلا.. ماذا قال للحجاج؟

هذا ما كشفه البرغوثي عن قطع الأموال الأميركية عن الفلسطينيين

هل تستخدم سوريا السلاح الكيماوي في عملية استعادة إدلب؟

الصحة المصریة: حالات الوفاة بين الحجاج المصريين ترتفع إلى 45

حظوظ ترامب المرتفعة بالعزل بين الفضائح والرشاوى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

بعد تلوث مياه الشرب واصابة الالاف...  هل ستعتبر محافظة البصرة العراقية محافظة منكوبة؟!

بيان جديد من مصر بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته

روسيان اقترضا من البنك لتمويل رحلة "الجهاد" في سوريا!

في نيجيريا لغتان: واحدة للإناث وأخرى للذكور!

فضيحة جديدة.. تورط شيوخ الامارات في تهريب النفط العراقي

بالفيديو.. تصريح وزيرة الصحة العراقية حول انتشار الكوليرا

مواجهة في سوريا.. سفن حربية روسية ضد مدمرة أمريكية!

فرقاطتان حديثتان تنضمان للأسطول الروسي قبالة الساحل السوري

الأکثر مشاهدة