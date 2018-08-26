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مصر.. السكة الحديد تعتذر وتوضح سبب تأخر بعض القطارات

مصر.. السكة الحديد تعتذر وتوضح سبب تأخر بعض القطارات
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للركاب عن تأخير بعض القطارات لوجود تهدئة سرعة في مواقع متفرقة على طول شبكة السكك الحديدية، بسبب تنفيذ بعض أعمال الإحلال والتجديد لشبكة السكة الحديد.

العالم - مصر

وذكرت الهيئة أن الخطة الشاملة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بمنظومة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة تتضمن عمليات الإحلال والتجديد الجارية في معظم عناصر منظومة السكة الحديد فضلاً عن تطبيق إجراءات السلامة والأمان لتصب جميعها في مصلحة الركاب، وهي عمليات تتضمن تحديث البنية الأساسية من سكك وإشارات ومحطات وما ينتج عن ذلك من وجود تهديات للقطارات في مواقع العمل.

وأكد رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان أن الهيئة تقوم – حاليا – بتطوير منظومة كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، ويؤدى ذلك إلى تأخير بعض القطارات نتيجة التهديات لحين الانتهاء من تحديث هذا النظام على الخطوط الطوالي، موضحا أن متوسط التأخيرات على خط (القاهرة/ الإسكندرية) بلغ 25 دقيقة وعلى خط (القاهرة/ أسوان) 50 دقيقة.

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