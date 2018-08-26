العثور على آثار لوحش مجهول في قاع المحيط الهادئ!

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عثر مجموعة من الباحثين على آثار لوحش مجهول في قاع المحيط الهادئ، حيث عثروا على آثار لأقدام على عمق أكثر من 3.5 كيلومترات بين هاواي والمكسيك.

وفوجئ الباحثون من طول الأثر، حيث بلغ حوالي 2.5 مترا. وأظهرت الصور التي التقطها الروبوت أن الآثار تؤدة إلى كهف ضخم تحت الماء، ولكنه لم يتمكن من الدخول، كون المدخل كان مكدسا بالحجارة.

ووفقا للعلماء، فإن حركة الوحش كانت على شكل زيكزاك، كما أنها حديثة، كون المياه لم تقم بإزالتها. ولم يستطع العلماء تحديد نوع الوحش الذي يمكنه أن يترك مثل هذه الآثار.