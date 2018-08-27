البث المباشر
موسكو تعلق على تصرفات واشنطن: روسيا ستدافع عن مصالحها بما في ذلك بالوسائل العسكرية
مراسل العالم:وحدة من الجيش السوري تدمر سيارة محملة بالأسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محيط تلول الصفا بريف السويداء.
الناطق بأسم الجيش اليمني: بعد قصف مطار أبو ظبي جاءت ضربة مطار دبي الدولي للرد على جرائم العدوان
الناطق باسم القوات المسلحة العميد شرف لقمان : ضربة صماد 3 حققت هدفها وقد أسفرت عن توقف مطار دبي الدولي لبعض الوقت
الجفري: على تحالف العدوان ان يعلم ان القادم اعظم ولدينا القدرات والامكانيات على صناعة طائرات لضرب منشآتهم الحيوية
الناطق باسم القوات الجوية اليمنية: العملية على مطار دبي الدولي اتت بعد رصد معلومات استخباراتية دقيقة
مراسل العالم :سلاح الجو المسير باليمن ينفذ هجوما جويا نوعيا على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد3
مكتب الرئيس الأفغاني: روسيا وافقت على تأجيل الاجتماع المتعدد الأطراف حول أفغانستان
تحالف العدوان بقيادة السعودية يتهم الأمم المتحدة بإصدار تقارير غير محايدة عن حربه على اليمن
اندلاع حريق في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة

الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/آب، مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبلية جنوب القاهرة.

العالم - مصر

وأشارت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل إلى أن المداهمة الأمنية تمت في منطقة جبلية بطريق أسيوط — سوهاج الصحراوي.

وقالت الداخلية في بيانها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد".

وأوضحت الوزارة أن العمليات التمشيطية التي يجريها قطاع الأمن الوطني، كشفت عن منطقة تجمع للعناصر المشبته فيها، والتي تتخذها تلك العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وقال إن تلك العمليات كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم، مشيرا إلى أن العناصر كانت تتخذ خورا جلبيا كمأوى لهم.

واختتمت الداخلية بقولها: "بعد عملية إطلاق النار، عثر على 5 قتلى من العناصر الإرهابية، بحوزتهم بنادق آلية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية".

روابط ذات صلة

قطر تدين هجوما استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية

مصر تفتح معبر رفح لعودة الحجاج الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تصريح هام لوزير الخارجية الاردني حول اللاجئين السوريين

الجفري محذرا دول تحالف العدوان.."القادم اكثر ايلاما"

اتفاق جديد بين ترامب والمكسيك

قرار أممي بارتكاب ميانمار إبادة جماعية للروهينغا.. والغموض يشوب مصيره!!

مجزرة الدريهمي.. والدعم الأمريكي للعدوان على اليمن

حقائق مذهلة لا تعرفها عن "المادة الوراثية"

الخارجية الروسية تؤكد تأجيل الاجتماع حول افغانستان

تأخر "سد النهضة".. كيف تتعامل مصر بعد تصريحات "ابي احمد"؟

الصورة الأولى للقصر الرئاسي المصري الجديد في "مدينة الأحلام"

فلسطين... نقل الأسيرة الصحفية لمى خاطر إلى سجن "هشارون"

الطائرات المسيرة اليمنية تزعزع امن دبي 

اغلاق الحسابات الايرانية على شبكات التواصل الاجتماعي..دلالاته وأهدافه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

يعد قصفه بـ" صماد 3" ارتباك حركة الملاحة وتأجيل الرحلات في مطار دبي

أحزاب منضوية في تحالف المحور ترشح محمد تميم لمنصب رئيس البرلمان العراقي

الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في تونس

الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة

أي ائتلاف سيكون الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة العراقية؟

طائرات مسيرة تدخل قطاع الزراعة في اليابان

الأکثر مشاهدة