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اتفاق جديد بين ترامب والمكسيك

اتفاق جديد بين ترامب والمكسيك
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك، بدلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

العالم . الأميركيتان

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين: "توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق تجاري جديد يلغي اتفاق نافتا".

ودعا الرئيس الأمريكي كندا للانضمام إلى الاتفاق مع المكسيك، متابعا: "نأمل من كندا أن تبدأ محادثات معنا بشأن المسائل العالقة".

وأضاف ترامب: "من الممكن أن نوقع اتفاق منفصلا مع كندا"، موضحا: "سوف تبدأ المحادثات الثنائية مع كندا في القريب العاجل".

وركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضى، على التوصل لتفاهم مشترك.

وركزت المناقشات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن "النافتا" على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.

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