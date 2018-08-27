"مصر للطيران": 28 رحلة جوية اليوم وغدا لإعادة 5100 حاج من السعودية

العالم - مصر

وحسب بيان لشركة مصر للطيران فإن الشركة تبدأ تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج باماكو بدولة مالي. وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين، فإنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 أغسطس/ آب.

وأضاف عادل: "تصل إلى مطار القاهرة، اليوم، 14 رحلة جوية لعودة 2700 حاج من حجاج التضامن، وغيرهم من حجاح المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والترانزيت ورحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي.

أما عن غد الثلاثاء، فإن الشركة سوف تسيّر 14 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2400 حاج من حجاج القرعة والتضامن، كما تسير رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والهيئات والمؤسسات فضلا عن حجاج الترانزيت.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت حتى أمس الأحد 5600 حاج إلى مصر، على متن 29 رحلة جوية.