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اوروبا: قنوات دفع مستقلة لتخطي الحظر الاميركي ضد ايران

اوروبا: قنوات دفع مستقلة لتخطي الحظر الاميركي ضد ايران
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن مساعي باريس وبرلين، أقرب حلفاء واشنطن، لإنشاء قنوات دفع مستقلة عن منظومة الدفع الأميركية، بهدف تخطي"الحظر" المفروض على إيران.

العالم - ايران

وذكرت "بلومبرغ" أن فرنسا وألمانيا تعملان على إيجاد حلول مالية وإنشاء قنوات دفع ستستخدم مع الدول التي تقع تحت وطأة الحظر الأميركي، ومنها إيران بهدف تجاوزها.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة المتحدة تشارك أيضا في محادثات إنشاء قنوات الدفع هذه، حيث تدرس الدول الثلاث إمكانية إشراك بنوكها المركزية في إنشاء منظومة دفع تكون بديلا للمنظومة الأميركية.

وتعتبر هذه المحادثات بين فرنسا وألمانيا بمشاركة بريطانيا مؤشرا على أن القوى الأوروبية تسعى لإظهار مستوى أعلى من الاستقلال عن الولايات المتحدة، لاسيما بعد أن أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شعار "أميركا أولا".

ونقلت "بلومبرغ" عن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قوله الاثنين، "أريد أن تكون أوروبا قارة ذات سيادة، وليست تابعة لأحد، وهذا يعني أن تكون مستقلة تماما. ونحن مع ألمانيا مصممون على إنشاء أداة مالية أوروبية أو فرنسية –ألمانية مستقلة تسمح لنا بتجنب أن نكون الضحايا الإضافيين للولايات المتحدة".

وقبل ذلك دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إنشاء نظام مالي جديد مستقل عن الولايات المتحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وقال، الأسبوع الماضي، إنه "لا غنى عن ضرورة تعزيز الحكم الذاتي الأوروبي من خلال إنشاء قنوات الدفع المستقلة عن الولايات المتحدة في صندوق النقد الأوروبي ونظام SWIFT".

وأعاد ترامب، هذا الشهر فرض "حظر" على إيران بعد إعلانه في مايو/أار الماضي الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، رغم معارضة حلفاء واشنطن في الناتو إلى جانب موسكو وبكين لهذه الخطوة.

وبعد فرض "الحظر" الأميركي أوقف الشركات الأوروبية تعاملاتها مع طهران وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، رغم أن الاتحاد الأوروبي استحدث قانونا يسمح للشركات الأوروبية بعدم التقيد بالحظر المفروض من قبل واشنطن على طهران.

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