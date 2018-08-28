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ارتفاع عدد المتسممين بسبب السحابة السامة في تشيلي الى 300

ارتفاع عدد المتسممين بسبب السحابة السامة في تشيلي الى 300
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفاد رئيس منطقة فالبارايسو بتشيلي، خورخيه مارتينيس، بتجاوز عدد المتسممين بسبب سحابة سامة في بلدتي كينتيرو وبوتشونكافي الـ 300 شخص.

العالم - ألاميركيتان

وقال مارتينيس: "حتى اليوم تم تسجيل 301 حالة لتسمم الناس. وكانت هناك صباح أمس معلومات حول تسمم 290 شخصا، واليوم انضم إليهم 11 من المتضررين الجدد".

وأكد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أنه جرت أعمال التفتيش في كل الشركات والمصانع العاملة في المنطقة، مضيفا أنه تم العثور على آثار لإطلاق الهيدروكربونات المتسببة بالتلوث في شركة "Empresa Nacional del Petroleo (ENAP)" النفطية. وشدد أيضا على استمرار أعمال التفتيش.

من جهته صرح رئيس تشيلي سيباستيان بينيروا في وقت سابق ببدء التحقيق في أسباب ظهور "السحابة الصفراء" السامة في أراضي البلدتين.

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