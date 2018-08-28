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بالفيديو.. غارات التحالف السعودي قد تصل الى جرائم حرب

الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

حمل فريق التحقيق الدولي بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن كلا من السعودية والإمارات وحكومة عبد ربه منصور هادي مسؤولية الانتهاكات في البلاد، واعتبر أن الأعمال التي قامت بها هذه الأطراف في اليمن قد ترقى الى مستوى جرائم حرب.

العالم  - خاص بالعالم 

اتهام صريح من قبل الامم المتحدة لتحالف العدوان السعودي على اليمن.. تقرير للمنظمة الدولية اعتبرت فيه أن غارات التحالف سببت خسائر شديدة بالأرواح وأن بعضها قد يصل إلى جرائم حرب.. محملا كل من السعودية والامارات وحكومة هادي مسؤولية الانتهاكات في اليمن.. 
وقال كمال الجندوبي رئيس الفريق الاممي للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن أن"مجموعة الخبراء لديها اسباب تدفعها للاعتقاد بأن حكومة اليمن والسعودية والامارات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان. السعودية وحكومة هادي قامتا بأعمال قد تصل إلى جرائم حرب بما فيها التعذيب وانتهاك كرامة الاشخاص والاعتداء الجنسي" .

الفريق الاممي ذكر أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.. داعيا الى وقف العنف فورا في اليمن.. 

وجاء التقرير الاممي  بعد حث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قادة تحالف العدوان على عدم الاكتراث بالانتقادات الدولية التي تتهم الرياض باستهداف مدنيين في اليمن.. 
جاء ذلك خلال اجتماع بن سلمان مع قادة عسكريين من التحالف بعد مجزرة الحُديدة بداية الشهر الجاري حسب مصدر للخليج أونلاين طلب عدم ذكر اسمه.. وقال المصدر ان ابن سلمان قال انه يريد أن يترك أثراً كبيراً في وعي الأجيال اليمنية وأنه يريد لأطفال  ونساء ورجال اليمن أن يرتعدوا كلما ذُكر اسم السعودية..

تقرير الامم المتحدة جاء ايضا بعد تقارير مماثلة امنظمات حقوق الانسان حول جرائم العدوان السعودي في اليمن حيث اكدت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرا ان قادة دول تحالف العدوان الذي يشن الحرب على اليمن يتحملون مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم والانتهاكات الناجمة عن الحرب . ودعت مجلس الامن الدولي الى التحرك ومعاقبة قادة الدول المشاركة في الحرب لاسيما ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. 
وزارة الصحة والنقل اليمنية طالبت بجسر جوي عاجل ينقل أدوية إلى اليمن ويسمح بسفر الجرحى والمرضى من الأطفال للخارج.. واكدت الوزراة أن فتح مطار صنعاء ضرورة ملحة لإنقاذ حياة الالاف وخصوصا الأطفال..

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