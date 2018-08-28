البث المباشر
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة و15 غارة على منفذ الطوال قبالة جيزان
مراسل العالم في صعدة : استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء القصف الصاروخي والمدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم في جيزان : سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة في العملية
مراسل العالم في جيزان : تدمير آلية نوع برادلي بصاروخ موجه واغتنام اسلحة متنوعة
مراسل العالم عن مصدر عسكري في جيزان: قوات الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقعين في منفذ الطوال خلال عملية هجومية
مراسل العالم في جيزان: قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود
مراسل العالم في جيزان: استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة الدود وفي الخوبة بقذائف المدفعية
مراسل العالم عن مصدر عسكري : قنص 3 من الغزاة والمرتزقة في جبهة الجبلية بـ الساحل الغربي
مراسل العالم في عسير : استهداف تجمعات الجنود السعوديين في رقابة العيروان وسهوه في الربوعة بعدد من قذائف المدفعية
مراسل العالم في عسير : استهداف تجمعات الجنود السعوديين في رقابة العيروان وسهوه في الربوعة بعدد من قذائف المدفعية

هل ستفلح الجهود الروسية بالتقريب بين مصر وسوريا؟

هل ستفلح الجهود الروسية بالتقريب بين مصر وسوريا؟
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

العالم – الخبر وإعرابه

الخبر:

أكدت بعض المصادر الإعلامية وجود مساع روسية لعقد لقاء بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوري بشار الاسد.

التحلیل:

- رغم أن قطع العلاقات بين مصر وسوريا يعود إلى ماقبل تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر، لكن مسايرة القاهرة مع الرياض خلال فترة حكم السيسي في الأعوام الأخيرة لم تغب دوماً عن أعين الرئيس الأسد.

- الآن وحيث تتجه الأوضاع في سوريا نحو الاستقرار تسعى دول المنطقة وليست مصر وحدها إلى استئناف العلاقات مع العربية السورية، حيث بلغ هذا التوجه إلى حد أن بعض المصادر الإعلامية كشفت عن رغبة الإمارات بإعادة فتح سفارتها بدمشق، وقالت إن بن زايد يبذل رغبة وجهوداً بهذا الشأن.

- بغض النظر عن 70 ألف سوري نزحوا إلى مصر خلال سنين الحرب والذين باتوا يثيرون قلق السيسي من بقاءهم في مصر يبدو أن الجهود الروسية للتقريب بين مصر وسوريا سوف تتكلل بالنجاح، شريطة ألا تحول التدخلات السعودية دون ذلك. فمن المنظار الروسي والسوري قد يشكل الثقل الذي تمتلكه مصر في العالم العربي سبيلاً إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. وهذا يعني أن الكثير من البلدان العربية لم تكن وليست راضية بالطرد الظالم لسوريا من الجامعة، وأنها رضخت لذلك تحت وطأة الضغوط الخارجية فقط.

روابط ذات صلة

قمة محتملة بين السيسي والأسد!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هل ستفلح الجهود الروسية بالتقريب بين مصر وسوريا؟

حماس: تصريحات قادة فتح والشيخ بشأن التهدئة باطلة

فيلم للإحتلال الإسرائيلي عن مصر يسبب جدلا واسعا

إعلام العدو: حزب الله يتدرب على اقتحام مستوطنات في الجليل

روسيا: "النصرة" والارهابيون يحتجزون آلاف المدنيين في إدلب

ما سبب نشر أقوى مجموعة سفن روسية في البحر المتوسط؟

اصفهان تستضیف المؤتمر العالمي لواحات العلوم والتكنولوجيا

بالفيديو.. القوى العراقية تجمع على الانفتاح لتشكيل الحكومة

عبد السلام: الغارات على مطار صنعاء دليل فشل

الجعفري: سوريا تجدد تأكيدها عدم امتلاكها أية أسلحة كيميائية

الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أي رسوم أمريكية جديدة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

ايران تحصد فضية الكوراش في آسياد 2018

الاتحاد الأوربي: سوريا ليست آمنة!

الحكومة الأردنية تستعد لتقديم مشروع ضريبة الدخل إلى البرلمان

روحاني: قادرون على تجاوز المرحلة الراهنة بالاقتداء بالثقافة الثورية

هجوم وقح لبومبيو على محكمة العدل الدولية لمناقشتها الشكوى الإيرانية..

مدينة المفروشات في ريف دمشق.. بالفيديو.. نجارو سقبا ينفضون الغبار عن ورشاتهم في الغوطة الشرقية

نتنياهو قد يسبب الصلع للمستوطنين!

كبسولات الإنسولين.. ثورة في علاج السكري!!

الأکثر مشاهدة