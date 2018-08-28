البث المباشر
مراسل العالم في جيزان: إحراق مخزن أسلحة لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل دخان بالأسلحة الرشاشة
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة و15 غارة على منفذ الطوال قبالة جيزان
مراسل العالم في صعدة : استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء القصف الصاروخي والمدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم في جيزان : سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة في العملية
مراسل العالم في جيزان : تدمير آلية نوع برادلي بصاروخ موجه واغتنام اسلحة متنوعة
مراسل العالم عن مصدر عسكري في جيزان: قوات الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على موقعين في منفذ الطوال خلال عملية هجومية
مراسل العالم في جيزان: قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود
مراسل العالم في جيزان: استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة الدود وفي الخوبة بقذائف المدفعية
مراسل العالم عن مصدر عسكري : قنص 3 من الغزاة والمرتزقة في جبهة الجبلية بـ الساحل الغربي
مراسل العالم في عسير : استهداف تجمعات الجنود السعوديين في رقابة العيروان وسهوه في الربوعة بعدد من قذائف المدفعية

اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!

اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء الآثار قناعا جصيا قديما يعتقد أنه يصور وجه حاكم المايا "Pacal the Great" (باكال الأعظم).

العالم - منوعات 

وتتميز القطعة الأثرية الرائعة، التي تعود إلى القرن السابع، بأنها لا تشبه معظم الكنوز المكتشفة، حيث أنها تجسّد معالم الملك في شيخوخته، مع وجود خطوط التجاعيد واضحة.

وتولى باكال منصب الحكم في عمر الثانية عشر، بين عامي 615-683 ميلادي، حتى وفاته عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

واكتشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، القناع أثناء عمليات التنقيب في موقع Palenque الأثري، الذي يقع في ولاية Chiapas الجنوبية على الحدود مع غواتيمالا، في الغابة المكسيكية.

وأوضح مدير المعهد، دييغو بريتو، أن القناع يصوّر معالم وجه الملك الحاكم "K'inich Janaab"، المعروف أيضا باسم "باكال الأعظم".

وإلى جانب القناع، وجد الباحثون قطعا خزفية وعظاما مزخرفة وبقايا العديد من الحيوانات، بما في ذلك السحالي والسرطانات والسلاحف.

تجدر الإشارة إلى تقديم صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث، تمويلا قدره 500 ألف دولار لدعم الجهد البحثي في الموقع.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من الاكتشافات التي يمكن أن تساعد في دعم فهمنا لحضارة المايا، حيث وجد الباحثون دليلا على انهيار المجتمع بسبب فترة طويلة من الجفاف.

 

روابط ذات صلة

الكشف عن سر انهيار حضارة المايا الغامضة+بالصور

و اخيرا.. العلماء يكشفون لغز انقراض حضارة المايا

اكتشاف مدينة عتيقة بالمكسيك تعود لحضارة المايا

كاميرا تكشف أسرار قبر من حضارة المايا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!

فصائل فلسطينية تحدد إستراتيجية الوحدة ومواجهة صفقة ترامب

في قضية قانون القومية العنصري.. هذا ما حدث لنواب الكنيست العرب بعد تحركهم دوليا لإدانة الاحتلال

بذريعة الكيمياوي.. الغرب لايريد انهاء الازمة السورية!

ليبيا.. مقتل داعشي بغارة أميركية

بعد مساءلة روحاني.. هل سيحيل البرلمان أجوبة الرئيس الى القضاء؟

أزمة محمد صلاح تشعل نار الغضب في الشوارع المصرية!

حرض على الشيعة لكنه غرد خارج سرب آل سعود.. فلم ينجو من نفس الجلاد!

شاهد.. أب تركي يعرض ابنته للخطر على طريق سريع !!

واشنطن تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا

مجلس الوزراء العراقي يصوت على تنفيذ مطالب المتظاهرين

العراق.. الاكراد يحددون موقفهم النهائي من الانضمام الى الكتلة الأكبر

سوري يدفن ابنه الشهيد ويتلقى منه اتصالا بعد ثلاثة أيام !!

بالفيديو.. حركة النهضة التونسية تعلن موقفها من قانون الحريات والمساواة في الارث

برلماني ايراني: يمكننا الالتفاف على الحظر ولاينبغي الشعور بالخوف منه

"التحرش" جاء الى الواجهة في مصر والأزهر يعتبره محرمًا

هل ستفلح الجهود الروسية بالتقريب بين مصر وسوريا؟

حماس: تصريحات قادة فتح والشيخ بشأن التهدئة باطلة

فيلم للإحتلال الإسرائيلي عن مصر يسبب جدلا واسعا

إعلام العدو: حزب الله يتدرب على اقتحام مستوطنات في الجليل

الأکثر مشاهدة