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واشنطن تجري اتصالات مع روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا

واشنطن تجري اتصالات مع روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات فعالة مؤخرا مع روسيا، بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

العالم - الأميركيتان

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ماتيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي جوزيف ماتيس، ان "ما يحدث في سوريا حرب أهلية، وهناك عملية مفاوضات ومحادثات في جنيف، ولا ينبغي أن يكون للأسد مستقبلا في أي حل سوري قادم" حسب زعمه.

وأضاف ماتيس، "لدى روسيا قدرة كبيرة وتأثير كبير في سوريا، وعليها مطالبة إيران بالخروج من هناك"، على حد قوله  وتابع "نطلب من روسيا القيام بالعمل الصحيح في سوريا، ونعرف أن التحدي كبير".

وبالنسبة لليمن قال الوزير الأمريكي، "نراجع على الدوام الدعم للتحالف في اليمن".

وتابع "هدف أمريكا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى، ونقل الصراع اليمني إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في أقرب وقت".

وأضاف ماتيس "الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن ليس مطلقا".

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