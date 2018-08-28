"سيلفي مع الكواكب والمجرات".. الناسا تمنحك ذلك مجانا!

العالم - علوم وتكنولوجيا

ومن أجل التقرب من الناشئة وغرس روح الفضول فيهم تجاه كل ما يخص علم الفضاء، لا تتوانى الوكالة بالاهتمام أكثر فأكثر بثقافة الإنترنت.

لذلك وضعت الناسا على الشبكة العنكبوتية كمية مذهلة من الصور، ثم حملت بطاقات متحركة GIF، كما أطلقت تطبيقا يتيح للجميع دراسة السحب.

أما اليوم فتقترح الوكالة الشهيرة تطبيقا جديدا لالتقاط سلفي "في الفضاء".

وأطلق تطبيق Nasa Selfies المتوفر على أجهزة ذات أنظمة "إي أو أس" و"أندرويد"، بمناسبة مرور 15 عاما على إرسال التلسكوب "سبيتزر" إلى الفضاء في 25 أغسطس 2003.

التطبيق سهل الاستعمال، فيكفي أن تمسك بجهاز الهاتف أو اللوحة الرقمية في وضع أفقي ثم تثبت وجهك داخل الإطار المحدد وتضغط على الزر.. يمكن بعد ذلك الاختيار من بين 33 صورة التقطها "سبيتزر"، لتشكل خلفية فضائية.

هكذا تتحول في ثوان من رائد إنترنت إلى رائد فضاء فتنافس بقوة صور العطلة الصيفية التي يتباهى بها رفاقك، ففي حين يظهرون على الشواطئ ستظهر أنت بين الكواكب والمجرات.

إضافة إلى البعد الترفيهي للتطبيق، يكتسي "سلفي الناسا" صبغة بيداغوجية إذ ترافق الصور معلومات عن سياق الخلفية سواء كانت حول مجرة الهوائيات أو سديم العنكبوت الأحمر أو درب التبانة.