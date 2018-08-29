البث المباشر
مراسل العالم: العثور علی مستودع يحتوي علی كميات كبيرة من الدوية والاجهزة الطبية من مخلفات الارهابيين في منطقة برزة بدمشق
مراسل العالم: العثور على مستودع يحتوي على كميات كبيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر وقواعد اطلاق صواريخ وصواريخ "تاو" امريكية الصنع بمنطقة تلول الحمر
مراسلة العالم: مسلحو "الجبهة الوطنية للتحرير" يعتقلون أشخاص، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري
مقتل 21 في انفجار استهدف الجيش العراقي بالأنبار
قتلى وجرحى في تفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بالأنبار
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
قائد الثورة الاسلامية: لامانع من العلاقة مع اوروبا او مواصلة المحادثات معها
رويترز: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في غرب العراق
قائد الثورة الاسلامية يدعو لدى استقباله الرئيس روحاني وأعضاء مجلس الوزراء الى تكثيف الجهود لحل المشاكل الاقتصادية

أوكرانيا تشتري أنظمة دفاع جوي أمريكية بأكثر من ملياري دولار

أوكرانيا تشتري أنظمة دفاع جوي أمريكية بأكثر من ملياري دولار
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف فاليري تشالي، سفير أوكرانيا في أمريكا، أن بلاده تقدمت بطلب إلى واشنطن لشراء أنظمة دفاع جوي، رغم الديون الدولية المتراكمة على كييف، التي تعيش على قروض البنك الدولي.

العالم - أوروبا

ومع أن تكلفة مجمع واحد من هذه الأنظمة يبلغ 750 مليون دولار، أي أن كلفة هذه الصفقة تتجاوز ملياري دولار، فإن السفير الأوكراني أكد، أنه من المخطط أن تشتري بلاده ما لا يقل عن ثلاثة من هذه المجمعات لاحتياجات الجيش الأوكراني.

وقال السفير تشالي في مقابلة بثت على راديو "نوفي فريميا"  إن"احتياجاتنا في الفترة القادمة، حسب رأيي، هي الطائرات بدون طيار، والرادارات المضادة للدروع، والأنظمة المضادة للقناصة".

وأضاف السفير "احتياجاتنا في الفترة القادمة، تشمل أسلحة الفضاء البحري والمجال الجوي العسكري، وهذا شيء بدونه لا يمكننا ببساطة ضمان الدفاع عن البلاد".

وأوضح تشالي أن بلاده تقدمت بطلب لشراء أنظمة دفاع جوي أمريكية. وأن هذا الأمر تمّ بحثه خلال اجتماع الرئيس بيترو بوروشينكو ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في بروكسل، وكذلك خلال زيارة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون، لأوكرانيا الشهر الماضي.

وتسلمت أوكرانيا في عام 2018 الجاري من الولايات المتحدة وليتوانيا وبريطانيا وكندا، أسلحة وغيرها من الوسائل العسكرية بقيمة تبلغ أكثر من 40 مليون دولار.

وحذرت روسيا مراراً من خطر إمدادات الأسلحة إلى كييف، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد النزاع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وأعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، مرارا وتكرارا، أن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة من الخارج لن يسهم في التسوية السلمية للنزاع في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.

المصدر: وكالات

 

روابط ذات صلة

بوروشينكو: لم يعد هناك انقسام في أوكرانيا والخيار الأوروبي يوحدها

بوروشينكو يعد بأن يصبح جيش أوكرانيا الأقوى في أوروبا!

جمهورية لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

روسيا تفوز على أوكرانيا في نزاع تجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ردا على أسئلة الصحفيين.. قاسمي لم أسمع مصدرا يتحدث عن نبأ حظر زيارة دبلوماسيي فرنسا لإيران

مشاريع إبن سلمان الفاشلة وقلق المستثمرين.."ارامكو" نموذجا

موقف أممي متأخر من العدوان على اليمن.. وهواجس واشنطن

الصدر يدعو الی صلاة مليونية موحدة ضد الفاسدين

جريمة خبيثة.. طبيب يستخدم كرة تمرين في قتل زوجته وطفلته

لاريجاني: الاسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية لا ترفع للقضاء

شاهد بالفيديو.. قبائل الحديدة تتحد؛ من أجل خوض معارك النفس الطويل

موظف استلم 100 ضعف راتبه الشهري بسبب "خطأ بشري"!

عراقجي: سنتجاوز الضغوط الاميركية الجديدة

استکمالا لإستماع الشكاوى الايرانية.. محكمة العدل الدولية تبدأ اجتماعها الثاني في لاهاي

اكراد العراق وموقفهم بشأن الانضمام للكتلة البرلمانية الأكبر

فيلدرز يخطط لـ"الإساءة" للإسلام وباكستان تحذر

الكونغرس وبومبيو يحبطان خطة إدارة الرئيس ترامب لخفض ميزانية المساعدات الخارجية

أوكرانيا تشتري أنظمة دفاع جوي أمريكية بأكثر من ملياري دولار

بدء اجتماع بين حزب البارزاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني

اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية..بهذه التهم

بالصور .. "بديلة ميلانيا" تثير الجدل مجددا!

اول رد فعل من ميانمار على التقرير الأممي حول إبادة الروهينغا

"غوتيريش" يتحدث عن قصة لن ينساها!

شاهد.. ترامب يهدد غوغل وفيسبوك وتويتر

الأکثر مشاهدة