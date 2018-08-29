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نيكي هايلي تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين

نيكي هايلي تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

شككت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين واستبعدت تنفيذ حق العودة.

العالم - فلسطين

وفي أحدث خطوة من جانب إدارة دونالد ترامب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين، وفي تصريحات لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع "إسرائيل"، اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت أونروا بإصلاح ما تفعله... إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم" كما قالت.

وتقول أونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد اللاجئين الذين تم تشريدهم وطردهم من فلسطين خلال حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء "إسرائيل" على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وفي قضية أخرى مثيرة، شككت هيلي أيضا في حق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية مستقبلية.

وسئلت هيلي عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة فقالت "أتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث مع اللاجئين في سوريا وما يحدث في فنزويلا".

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