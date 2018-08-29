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سد مدخل أقرب قاعدة بحرية أميركية إلى روسيا.. والسبب؟

سد مدخل أقرب قاعدة بحرية أميركية إلى روسيا.. والسبب؟
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت جريدة أميركية عن وجود لغم عائم في مدخل قاعدة بحرية أمريكية.

العالم - الأميركيتان

وتم العثور على اللغم في مدخل قاعدة كيتسكاب قرب جزيرة بيبريدج عند شواطئ ولاية واشنطن.

وأخطرت قوات خفر السواحل السفن بوجود اللغم العائم وطوّقت مكان وجوده، وأصدرت تحذيرا للمواطنين بعدم مغادرة بيوتهم في وقت يستعد فيه غواصون لجرّ اللغم إلى ميناء.

وقالت جريدة "ذي درايف" الإلكترونية إن المعلومات الأولية ترجح أن يعود اللغم المكتشف إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

جدير بالذكر أن قاعدة كيتسكاب تعتبر أقرب قاعدة بحرية أميركية إلى روسيا في المحيط الهادئ. وتحتضن هذه القاعدة نصف أسطول الغواصات الأمريكية من نوع "أوهايو" إلى جانب مخازن السلاح النووي والوقود، وترسانة بناء وإصلاح السفن وهي الترسانة الوحيدة في شرق الولايات المتحدة الأميركية التي تتسع لحاملات الطائرات.

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