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مصر تستعد لبناء هندسي صعب الأطول في أفريقيا

مصر تستعد لبناء هندسي صعب الأطول في أفريقيا
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شبكة فوربس الأمريكية أن مصر تسعى لبناء أطول مبنى في أفريقيا، على أحد الأراضي بامتداد نهر النيل، في وسط القاهرة.

العالم-مصر

وأوضحت الشبكة أن هذا البرج يعد عملا هندسيا صعبا، يعتمد على قاعدة مثلثية الشكل ثم تخرج منها ناطحة سحاب مستطيلة، بارتفاع 70 طابقا، مانحا رؤية بانورامية للنيل والأهرامات في الأدوار العليا.

وأوضح التقرير الخاص بالشبكة أن الهدف من البناء هو بعث رسالة، الغرض منها أن مصر جاهزة للاستثمار بعد أعوام من عدم الاستقرار، حيث يحمل المشروع اسم "نايل تاور" أي" برج النيل"، وهو يمثل جزء من خطة تحويل المنطقة بين وسط القاهرة ونهر النيل إلى منطقة شديدة الرقي.

وأشارت فوربس إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 600 مليون دولار، لكن من المرجح أن تتزايد بـ 150 مليون دولار أخرى.

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