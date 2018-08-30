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وشنطن تحذر نيودلهي من شراء اسلحة من موسكو

وشنطن تحذر نيودلهي من شراء اسلحة من موسكو
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

 حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاميركية من انه لا توجد ضمانة لعدم تعرض نيودلهي لعقوبات اميركية اذا اشترت أسلحة جديدة من روسيا.

العالم - الاميركيتان

وقال مساعد وزير الدفاع الاميركي راندال شريفر لشؤون آسيا والمحيط الهادىء "سنكون قلقين جدا اذا سعت الهند للحصول على أنظمة تسلح جديدة كبيرة" من روسيا مضيفا انه لا يمكنه ان يؤكد اليوم ان الهند سيتم استثناؤها من العقوبات.
وجاءت تصريحات المسؤول الاميركي قبل أيام من اجتماع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين بنظيريهما الهنديين بنيودلهي.
ووصف شريفر امكانية شراء الهند منظومة اس-400 بانها "مثيرة للبلبة" وقال "نفضل بوضوح ان تبحث الهند عن بدائل وان ترى ان كان يمكننا ان نصبح شريكا للاستجابة لمثل هذه الحاجات".

وتبدي واشنطن قلقها من المباحثات الجارية بين الهند وروسيا لشراء انظمة دفاع جوي اس-400.

وتبنى الكونغرس الأميركي في 2017 قانونا بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين بغرض معاقبة روسيا على سياستها في اوكرانيا ولتدخلها في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016. ويفرض القانون عقوبات اقتصادية على كل كيان او بلد يبرم عقود سلاح مع شركات روسية
       
       
 المصدر: أ ف ب 


 

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