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ترامب يهاجم بشدة صحافيا بارزا و"سي ان ان"

ترامب يهاجم بشدة صحافيا بارزا و
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصحافي كارل برنستين الذي ساهم مع زميله بوب وودوارد في اسقاط الرئيس ريتشارد نيكسون، متهما برنستين بأنه "يختلق" القصص.

العالم الأميرکيتان

وقاد برنستين مع وودوارد فريق صحيفة "الواشنطن بوست" الذي بحث في قضية التجسس عام 1972 على مقر الحزب الديموقراطي في مبنى ووترغبت، ثم الكشف عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الابيض ما ادى الى استقالة الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون عام 1974.

وكتب ترامب على تويتر "الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل انحاء البلاد".

كما طال الهجوم ايضا شبكة "سي ان ان" الأخبارية التي تعتبر هدفا دائما لترامب الذي قال ان الشبكة "ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم، وهم يرفضون الاعتراف بالخطا".

وبرنستين شارك في تقرير ل"سي ان ان" أشار نقلا عن مصادر الى ادعاء مايكل كوهين محامي ترامب معرفة الرئيس الاميركي مسبقا باجتماع جرى في حزيران/يونيو عام 2016 وكان من المتوقع ان يتشارك فيه الروس معلومات سيئة عن المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.

ومنذ ذلك الحين والقصة محل تساؤل وتشكيك، خاصة بعد ان تراجع عنها احد المصادر وهو "لاني ديفيس" محامي مايكل كوهين الخاص، لكن الشبكة تمسكت بالتقرير والقصة.

وردت "سي ان ان" على ترامب بالقول "لا تخطىء ايها الرئيس، سي ان ان لا تكذب. نحن ننشر الأخبار. وننشر ايضا عندما يكذب أصحاب السلطة. سي ان ان تتمسك بتقاريرها وصحفييها. قد يكون هناك العديد من الحمقى في هذا التقرير، لكن كارل برنستين ليس واحدا منهم".

ويأتي هجوم الرئيس الاميركي على برنستين مع ترقب صدور كتاب لبوب وودوارد، شريك كارل في فضيحة ووترغيت، عن ترامب.

ويحمل الكتاب الذي سيصدر في 11 ايلول/سبتمبر عنوان "خوف: ترامب في البيت الابيض"، ويكشف بحسب الناشر "سيمون وشوستر" تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل البيت الابيض في ظل رئاسة ترامب وكيفية اتخاذ الأخير لقرارات حول سياسات داخلية وخارجية كبرى".

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