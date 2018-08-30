شاهد: من سيحبط المسعى الاميركي بإدلب؟ اليكم التفاصيل

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الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب والباحث السياسي نسيب حطيط، ان المراهنة على الرأي العام العالمي هو رهان خاسر، لان اميركا تصادر حتى اللحظة ما يسمى المؤسسات الدولية، مشيراً الى انه من المفيد اطلاع مجلس الامن لما يجري على الساحة السورية.

العالم - خاص العالم

جاء ذلك عقب تأكيد مندوبي روسيا وسوريا بمجلس الامن من ان الجماعات المسلحة في ادلب تحضر هجوماً بالسلاح الكيميائي ليكون بمثابة ذريعة للعدوان على سوريا وتمهيداً للرأي العام العالمي لذلك،

وقال حطيط في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان مقولة اميركا اذا استخدمت الجماعات المسلحة الكيميائي سنتدخل، انما هي محاولة لتقول اذا قامت الدولة السورية بتحرير ادلب فسنتدخل.

ووصف حطيط، الاسلوب الاميركي بانه يأتي في اطار الترويج للكيميائي لان اميركا تعتبر المسرحية او الكذبة المتكررة قد نجحت الى حد ما لفتح الابواب امام اميركا وحلفائها مثيل العدوان الثلاثي السابق لضرب سوريا لتأخير او الغاء عملية  تحرير ادلب والتي تعتبر الورقة الاخيرة في مشروع اسقاط سوريا.

وتابع حطيط قائلا: ان اميركا تحاول استخدام ورقة الكيميائي وحشد اسطولها في المتوسط حتى يتم فتح الابواب امامها للتسوية السياسية، لكن ما حصل في مجلس الامن من قبل مندوبي روسيا وسوريا، وتصريح وزير الدفاع الايراني في دمشق بان محور المقاومة سيرد على اي اعتداء على سوريا خلافاً للضربات الماضية من شأنه ان يحبط المسعى الاميركي، مشيرا الى ان هناك مسألة اساسية وهي ان الروس هم من سيتلقون الضربة بالمعطى المعنوي والسياسي وليس العسكري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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