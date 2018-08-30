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ترامب يهاجم شركات التكنولوجيا مجددا

ترامب يهاجم شركات التكنولوجيا مجددا
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، شركات ومنصات تكنولوجية منها "تويتر"، و"فيسبوك"، و"غوغل"، معتبرا أن المنصات الثلاث تحاول إسكات الناس.

العالم - الأميرکيتان

وأضاف ترامب، خلال تصريحات في البيت الأبيض، أمس الأربعاء 29 أغسطس / آب، إن أنشطة هذه الشركات ربما تكون غير قانونية دون أن يقدم دليلا على ذلك، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وبعد تلك التصريحات كتب ترامب على "تويتر": "ظلت "غوغل" تروج لخطاب حالة الاتحاد في عهد سلفه باراك أوباما على صفحتها الرئيسية، على مدى سنوات، لكنها توقفت عن ذلك بعد تولي ترامب الحكم العام الماضي".

وقال ممثل غوغل إن الشركة روجت للبث الحي لخطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس ترامب على صفحة غوغل الرئيسية في 30 يناير / كانون الثاني، وأضاف ممثل الشركة أن غوغل لم تروج لأول خطاب ألقاه الرئيس أمام الكونغرس لأنه ليس خطاب حالة الاتحاد".

وخلال تصريحات ترامب بالبيت الأبيض قال: "أعتقد أن غوغل وفيسبوك وتويتر تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة جائرة للغاية"، مضيفا: "أعتقد أنها مشكلة خطيرة جدا لأنهم يحاولون إسكات قطاع كبير جدا من هذا البلد، وهؤلاء الناس لا يريدون إسكاتهم، وهذا غير ملائم، وليس عدلا، وربما لا يكون قانونيا لكننا سنرى، ولا نريد سوى العدل".

واتهم ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، محرك البحث غوغل، يوم الثلاثاء الماضي، بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه وبحجب تغطية وسائل الإعلام المنصفة، وتعهد بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو يذكر تفاصيل عن الخطوات التي قد يتخذها.

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