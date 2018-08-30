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المفوضية الأوروبية توضح مصير المفاوضات مع أمريكا لوضع اتفاقية تجارة جديدة!

المفوضية الأوروبية توضح مصير المفاوضات مع أمريكا لوضع اتفاقية تجارة جديدة!
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، اليوم الخميس، أن إنشاء مجموعة عمل بشأن قضايا التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لا يعني بدء المفاوضات بين الجانبين حول وضع اتفاقية جديدة للتجارة.

العالم - اوروبا

 وقالت مالمستروم، في كلمة أمام اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي: "ليس لدينا ما نتفاوض عليه، ولدينا مجموعة عمل"، مضيفة أنه "إذا تمكنا من الاتفاق على نطاق اتفاق احتمل، فإننا حينها سنلجئ لمجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على تفويض، للتفاوض حول اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة".

وأضافت مالمستروم أن هذه الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تعني إحياء مفاوضات الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، ولا يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات إلا حول إمكانية إنشاء اتفاقية تجارة أضيق تركز على الرسوم على السلع.

وقرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، إنشاء مجموعة عمل تنفيذية من أقرب المستشارين لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعهم في واشنطن أواخر تموز/يوليو، وبدأت المجموعة عملها في آب/أغسطس.

وتنص اتفاقيات تموز/يوليو على استيراد الاتحاد الأوروبي للغاز المسال من الولايات المتحدة، والتعريفات على المنتجات الصناعية غير الآلية، والتجارة في الخدمات، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الكيميائية والطبية، والحبوب، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المخطط أن يحدد فريق العمل تدابير تسهيل التجارة قصيرة الأجل وتقييم التعريفات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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