البث المباشر
مراسل العالم في صعدة :مدفعية العدوان تستهدف مزارع المواطنين في مديرية الظاهر واضرار في الممتلكات
مراسل العالم عن مصدر عسكري: استهداف طقم يحمل معدل رشاش تابع للغزاة والمنافقين في التحيتا بـالساحل الغربي بصاروخ موجه
مراسل العالم في صعدة : غارة لطيران العدوان على البقع بمديرية كتاف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للغزاة والمرتزقة في جبهة الدريهمي بـ الساحل الغربي ومصرع طاقمها
مراسل العالم في الحديدة : استشهاد طفل وإصابة 4 بينهم طفلان وامرأة إثر استهداف العدوان لمنزلهم في منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه
مراسل العالم : مصرع عدد من المرتزقة إثر تدمير آليتهم في جبهة طيبة الاسم قبالة نجران بعبوة ناسفة
مراسل العالم في العراق : اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل منطقة العباسي بمحافظة كركوك أثناء عملية التفتيش ، ما أدى الى استشهاد منتسين اثنين وجرح آخر
مراسل العالم في صعدة: غارتان لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مدرسة قيس في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية
مراسل العالم في الحديدة: طيران العدوان يدمر عددا من آبار مياه الشرب في جزيرة كمران إثر استهدافها بــ 5 غارات
الرئيس السوري الأسد يصدر مرسوم رقم 273 للعام 2018، القاضي بإحداث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق

رفع أسعار تصاريح الزيارة للمتاحف والمناطق الأثرية بالنسبة للأجانب

رفع أسعار تصاريح الزيارة للمتاحف والمناطق الأثرية بالنسبة للأجانب
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المصري قرارا بتعديل أسعار وفئات تصاريح الزيارة غير المجانبة للمتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك بالنسبة للأجانب فقط ليتم تطبيقها اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

العالم-مصر 

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، موضحا أن التعديل الذي أقره مجلس الإدارة شمل زيادة أسعار تصريح القاهرة  Cairo Pass، وتصريح الأقصر Luxor Pass فقط، والتي تتيح لحامليها من الأجانب زيارة جميع  المتاحف والمواقع الأثرية المصرية والإسلامية والقبطية المفتوحة للزيارة بالقاهرة والجيزة والأقصر لمدة خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية وبعدد غير محدود خلال فترة سريان التصريح.

وأشار د. وزيري أن تصريح Cairo Pass يبلغ قيمته الحالية 80 دولار للسائح الأجنبي و 40 دولار للطالب الأجنبي، وقد تم تعديلة ليكون 100 دولار للسائح الأجنبي و50 للطالب الأجنبي.

أما عن تصارح الأقصر Luxor Pass, أضاف د. وزيري أنها تنقسم إلى فئتين وهما  Premium ويشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول والملكة نفرتاري  بقيمة حاليه 160 دولار للزائر الأجنبي و80 دولار  للطالب الأجنبي، سوف يكون 200 دولار  للزائر الأجنبي و 100 دولار  للطالب الأجنبي.

والفئة الثانية Standard   ويشمل جميع المناطق الاثرية والمتاحف  بالاقصر ما عدا مقبرتي سيتي الاول ونفرتاري و تبلغ قيمته الحالية 80 دولار للزائر الأجنبي و40 دولار للطالب الاجنبي، لتكون 100 دولار  للسائج الأجنبي، و50 دولار للطالب الأجنبي.

روابط ذات صلة

مصر تسعى لاتفاق "يرضي الجميع" بشأن سد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هذه الطريقة تمنع الكوابيس أثناء النوم

ظريف: باكستان شريكنا لارساء السلام المستديم بالمنطقة

بعد السلة..منتحب ايران بـ "الطائرة"يبلغ نهائي "أسياد 2018"

"بيير داغر" يروي يصوته الجميل "تنصيبا إلهيا بتأييد نبوي"(شاهد)

ماذا تأكل عند تناول المضاد الحيوي؟

شاهد كيف احتفلت مواقع التواصل في العالم الاسلامي بعيد الغدير

ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح حسما تشكيل الكتلة الأكبر

البحرين:.سجين سياسي سابق يواجه مضايقات..والسبب؟ 

رفع أسعار تصاريح الزيارة للمتاحف والمناطق الأثرية بالنسبة للأجانب

مصر تعلن عن تشكيل لجنة لحقوق الإنسان "للرد على الادعاءات"

واشنطن بوست: السعودية والإمارات تدعمان الإرهاب باليمن

تسمم الاف الجزائريين بسبب خضراوات"قذرة"!

سياحي مصري: الحركة في الغردقة لم تتأثر بحادث وفاة الزوجين البريطانيين

الموت يطارد عائلة سلاف فواخرجي

تطورات جديدة على الحدود السورية التركية!

مغاربة يرفضون التجنيد الإجباري ويطالبون بتوجيه نفقاته إلى الصحة والتعليم

اليمن: طيران العدوان يواصل استهدافه لمنازل المواطنين في الحديدة وصعدة

الأسير عمران الخطيب مضرب منذ 26 يوما

الشرطة الأرمينية تعتقل أحد المطلوبين دوليا خدع الكونغرس الأمريكي!

هكذا علقت روسيا على قرار وجود القوات الإيرانية في سوريا!

الأکثر مشاهدة