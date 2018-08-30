البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري : قوات الجيش واللجان تسيطر على موقعين للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء
مراسل العالم في صعدة :مدفعية العدوان تستهدف مزارع المواطنين في مديرية الظاهر واضرار في الممتلكات
مراسل العالم عن مصدر عسكري: استهداف طقم يحمل معدل رشاش تابع للغزاة والمنافقين في التحيتا بـالساحل الغربي بصاروخ موجه
مراسل العالم في صعدة : غارة لطيران العدوان على البقع بمديرية كتاف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للغزاة والمرتزقة في جبهة الدريهمي بـ الساحل الغربي ومصرع طاقمها
مراسل العالم في الحديدة : استشهاد طفل وإصابة 4 بينهم طفلان وامرأة إثر استهداف العدوان لمنزلهم في منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه
مراسل العالم : مصرع عدد من المرتزقة إثر تدمير آليتهم في جبهة طيبة الاسم قبالة نجران بعبوة ناسفة
مراسل العالم في العراق : اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل منطقة العباسي بمحافظة كركوك أثناء عملية التفتيش ، ما أدى الى استشهاد منتسين اثنين وجرح آخر
مراسل العالم في صعدة: غارتان لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مدرسة قيس في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية
مراسل العالم في الحديدة: طيران العدوان يدمر عددا من آبار مياه الشرب في جزيرة كمران إثر استهدافها بــ 5 غارات

"إيني" تعلن اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية

الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة "إيني" الإيطالية، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية.

العالم-مصر

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "البئر المكتشف تم حفره في منطقة التنقيب في امتياز شرق البحر الأبيض، 30 كيلومترا شمال غربي امتياز المليحة".

وأضافت أن "البئر حقق العمق المستهدف بمقدار 17000 قدم، وأنه تم فتح البئر للإنتاج ليقدم 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا".

وأوضحت الشركة أنها تنتج حاليا 55 ألف برميل من النفط يوميا من الصحراء الغربية المصرية.

وتعمل "إيني" في مصر منذ عام 1954، وتنتج ما يقرب من 320 ألف برميل من النفط يوميا، وتتوقع ارتفاع ذلك الإنتاج بفضل الأعمال في حقل ظهر.

وأبرمت وزارة البترول المصرية ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية، بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول المصرية، منتصف الشهر الجاري، إنها وقعت 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل.

روابط ذات صلة

اتفاق هام بين مصر والسودان حول البحر الأحمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ملخص... المشهد اليمني _ ادانات اممية موثقة للجرائم السعودية والاماراتية في اليمن

بارزاني: لا تأجيل لانتخابات برلمان الاقليم

بكين وواشنطن تنسقان لزيارة وزير الدفاع الصيني إلى الولايات المتحدة!

مفاجأة في حركة المحافظين الجدد في مصر والجنرالات يتصدرون القائمة

المفوضية: لا يعتد باي تحالف برلماني غير مسجل لدى دائرة الاحزاب

أسرة مصري تتبرع بأعضائه لإنقاذ 4 حالات حرجة في الصين

ماهي اهداف اضافية لعملية سيناء في مصر ؟

بالفيديو.. هذا ما قاله 14 من المغرر بهم بعد تسليم انفسهم في ذمار اليمنية

العبادي : الحكومة بدأت بمحاسبة المقصرين بعملهم فيما يخص البصرة

لأول مرة في تاريخ مصر.. تعيين سيدة مسيحية بمنصب محافظ

صحيفة بريطانية تكشف سر الأميرة ديانا مع ولي العهد السعودي!

بالفيديو ..محكمة الاحتلال تقرر عدم اخلاء مستوطنة مقامة على اراضي خاصة

موسكو: هذا ما يجب أن يقوم به الجيش السوري بعد رحيل الأمريكيين..

بالصور...الاحتفال بعيد الغدير الاغر في محافظة صنعاء

تقرير/ لافروف: لن نسمح باستفزاز الإرهابيين للجيش السوري في إدلب

ماكرون يثير الجدل مجددا بقوله ان الفرنسيين يقاومون التغيير!

إصابة الوزير عساف برصاص الاحتلال

"إيني" تعلن اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية

الاستخبارات الامريكية وعمليات الاغتيال في العالم!

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. الوكالة الذرية اكدت التزام ايران بتعهداتها للمرة الـ12 

الأکثر مشاهدة