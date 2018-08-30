"إيني" تعلن اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية

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وقالت الشركة، في بيان لها، إن "البئر المكتشف تم حفره في منطقة التنقيب في امتياز شرق البحر الأبيض، 30 كيلومترا شمال غربي امتياز المليحة".

وأضافت أن "البئر حقق العمق المستهدف بمقدار 17000 قدم، وأنه تم فتح البئر للإنتاج ليقدم 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا".

وأوضحت الشركة أنها تنتج حاليا 55 ألف برميل من النفط يوميا من الصحراء الغربية المصرية.

وتعمل "إيني" في مصر منذ عام 1954، وتنتج ما يقرب من 320 ألف برميل من النفط يوميا، وتتوقع ارتفاع ذلك الإنتاج بفضل الأعمال في حقل ظهر.

وأبرمت وزارة البترول المصرية ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية، بقيمة تصل لنحو 200 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول المصرية، منتصف الشهر الجاري، إنها وقعت 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل.