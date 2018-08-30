محطة اخبار مصر، ليوم الخميس 30 اغسطس

الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى مصر



وصلت إلى مصر معدات وقوات عسكرية أمريكية للمشاركة في مناورات "النجم الساطع للعام 2018"، والتي تشارك فيها عدة دول عربية وأجنبية، حسبما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي.



وأشار البيان إلى أنه "وصلت إلى إحدى القواعد الجوية المصرية عدد من المعدات والقوات الأمريكية المشاركة في تدريبات " النجم الساطع 2018 "، والتي من المقرر أن تنفذ في الفترة من 8 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط".

وبحسب البيان: "تهدف تدريبات "النجم الساطع 2018" إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار في المنطقة".

اتفاق هام بين مصر والسودان حول البحر الأحمر



اتفقت مصر والسودان، على التنسيق فيما بينهما بما يتصل بالبحر الأحمر، تحضيرا للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقال مشروع بيان 2018 للجنة الوزارية المصرية السودانية التحضيرية للجنة العليا المشتركة، المقرر عقدها في الخرطوم أكتوبر القادم، إن "الجانبين أكدا على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أو في أية محافل أخرى في هذا الشأن".



يذكر أن العلاقات المصرية السودانية، شهدت تصاعدا في التوتر بالفترة السابقة، وهو ما نتج عن تعثر المفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، والتي تضم مصر والسودان وأثيوبيا، ووجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر على الأراضي السودانية، والنزاع على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية فضلا عن تباين المواقف من بعض القضايا الإقليمية.

مصر تعلن عن تشكيل لجنة لحقوق الإنسان "للرد على الادعاءات"





أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان "للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان"، بحسب ما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ومنذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية، تتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما ترفض السلطات تماما تلك الاتهامات متهمة معارضيها بتسييس القضايا.

"إيني" تعلن اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية



أعلنت شرطة "إيني" الإيطالية، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، اكتشاف بئر غاز طبيعي في صحراء مصر الغربية.



وقالت الشركة، في بيان لها، إن "البئر المكتشف تم حفره في منطقة التنقيب في امتياز شرق البحر الأبيض، 30 كيلومترا شمال غربي امتياز المليحة".

وأضافت أن "البئر حقق العمق المستهدف بمقدار 17000 قدم، وأنه تم فتح البئر للإنتاج ليقدم 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا".

وأوضحت الشركة أنها تنتج حاليا 55 ألف برميل من النفط يوميا من الصحراء الغربية المصرية.

لأول مرة في تاريخ مصر.. تعيين سيدة مسيحية بمنصب محافظ



في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة للحياة السياسية في مصر عين رئيسها، عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة في تاريخ البلاد، سيدة مسيحية لمنصب محافظ.



وأكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن حركة المحافظين، التي شملت 27 محافظا أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية، تضمنت تعيين القبطية منال عوض ميخائيل لتولي منصب محافظ دمياط شمال مصر.

وأوضح موقع "المصري اليوم" أن ميخائيل تخرجت من كلية العلوم البيطرية بجامعة بنها عام 1989، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

ماهي اهداف اضافية لعملية سيناء في مصر ؟

أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في المخابرات الحربية المصرية اللواء نصر سالم، أن العملية العسكرية "سيناء 2018" تشمل تأمين مصر بأكلمها، وليس سيناء فقط.



وأشار اللواء المصري إلى أن قوات حرس الحدود عليها عبء كبير في تأمين الحدود الغربية نظرا لوجود فوضى على الأراضي الليبية.

وتابع أن العناصر الإرهابية تريد الخراب لمصر، وقوات الاستخبارات المصرية نجحت في ضبط خلايا غربية جاءت للتمركز على الحدود، مؤكدا أن هناك مخططات تستهدف تدمير مصر بأي شكل من الأشكال، وليست بالإرهاب فقط.