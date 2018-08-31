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ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية حال عدم تغييرها نهجها من الولايات المتحدة نحو الأفضل.

العالم- الأميركيتان

وقال ترامب، في مقابلة مع وكالة "Bloomberg" الأميركية نشر بعض منها يوم الخميس، ردا على سؤال مناسب: "إنني سأنسحب من منظمة التجارة العالمية حال عدم قيامهم بإصلاح أدائها".

وسبق أن أشار ترامب في شهر يوليو الماضي إلى أن المنظمة "تعاملت بشكل سيئ" مع الولايات المتحدة على مدار سنوات طويلة ومن الضروري أن تغير سياساتها تجاه بلاده.

ووجه ترامب مرارا انتقادات حادة إلى هذه الجهة، وقال عبر حسابه في "تويتر" في شهر أبريل الماضي إنها تمنح امتيازات للصين وتمارس تصرفات غير عادلة تجاه الولايات المتحدة، فيما وصف في مطلع يونيو خلال اجتماع له مع أعضاء إدارته أسلوب عمل منظمة التجارة العالمية بـ"الكارثة"، معلنا أنه سيسعى لدفعها إلى الإصلاح.

وأسست منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 على أساس الاتفاقية العامة حول الرسوم والتجارة المبرمة عام 1947، وتضم أكثر من 160 دولة بينها روسيا (منذ 2012) وتتخذ من جنيف مقرا لها. 

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