سياسة العصا والجزرة.. واشنطن تمنع الهند شراء "S-400"

العالم- أسيا والباسفيك

وحسب "تاس"، قال المسؤول الأميركي في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس: "لا أستطيع مناقشة مزايا "S-400"، ولكننا توصلنا إلى تقدم كبير في المباحثات مع الهند في الأمور العسكرية، ونستطيع عرض تقنيات عسكرية تعتبر الأكثر تطورا على مستوى العالم".

وأجاب المسؤول الأميركي عن سؤال: هل لدى الولايات المتحدة نية مناقشة موضوع شراء الهند لصواريخ "S-400" الروسية خلال محادثات "2+2" في نيودلهي الأسبوع القادم، قائلا: "لن أتكلم عن المواضيع المطروحة للنقاش في المباحثات المرتقبة مع الجانب الهندي".

وكانت الإدارة الأميركية قد أعربت في وقت سابق عن عزم الولايات المتحدة مساعدة الهند وشركاء آخرين لها تفادي العقوبات وبالأخص تلك التي تشمل الدول نتيجة لتبعات قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات" (CAATSA).

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الحرب الأميركية عن إمكانية فرض عقوبات ضد نيودلهي في حال أصر الجانب الهندي على شراء صواريخ "S-400" من موسكو.