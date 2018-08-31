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ترامب للكنديين: لا خيار لكم الا ما اقترح .. شاهد الفيديو

الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

تستأنف الولايات المتحدة وكندا محادثاتهما لوضع صياغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا) مع انتهاء المهلة المحددة لانضمام أوتاوا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن ومكسيكو الاثنين. يذكر ان الرئيس الاميركي ندد بالاتفاقية وقال إنها بمثابة كارثة للاقتصاد الاميركي.

العالم - الاميركيتان

لحظة صعبة تشهدها مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لاميركا الشمالية نافتا، وكندا تبحث عن تسويات يكون الجميع فيها رابحا...كانت هذه تصريحات وزير الخارجية الكندية كريستينا فرلاند عقب لقاء هو الرابع في اليوم نفسه بالممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر مؤكدة ان المفاوضات مستمرة.

وقالت: كريستيا فريلاند: "نحن نواصل العمل بشكل مكثف كما ترون المحادثات تجري بشكل جيد وان كانت صعبة لم نتوصل اتفاق على صيغة جديدة لاتفاقية التجارة نافتا، لكنّ المحادثات تتواصل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يندد باستمرار باتفاقية نافتا معتبرا أنها بمثابة "كارثة" للاقتصاد الأميركي قد اعلن التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك بدلاً من نافتا ودعا كندا لـالانضمام إليه.

وقال ترامب: "قد يحصل ذلك الجمعة أو في أي وقت آخر. لكن ليس لدى الكنديين خيار آخر في نهاية المطاف. سنبدل نافتا باتفاق تجاري رائع وجديد مع المكسيك".

وفرض ترامب بشكل أحادي معاودة التفاوض حول "نافتا" على كندا والمكسيك قبل أكثر من عام، معتبرا أن الاتفاقية "كارثية" للاقتصاد الأميركي وأنها تسببت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى ثلاثة وستين فاصل ستة مليار دولار عام الفين وسبعة عشر.

وتعمد الكنديون أخذ مسافة عن المحادثات الجارية لإصلاح نافتا بانتظار أن تتوصل المكسيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل الخلافية الكثيرة بينهما. 

وتبقى أوتاوا وواشنطن على خلاف حول بعض النقاط الأساسية، منها مسألة السوق الكندية للألبان التي تعتزم كندا حمايتها، وآلية تسوية الخلافات بين الشركاء في الاتفاقية تعرف بـ"الفصل 19" وتعارض كندا سعي الولايات المتحدة لإلغائها.

 

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