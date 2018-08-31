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بعد خسارته لقب أفضل لاعب في أوروبا.... هذا أول تعليق من محمد صلاح 

بعد خسارته لقب أفضل لاعب في أوروبا.... هذا أول تعليق من محمد صلاح 
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بأول تعليق بشأن خسارته، أمس الخميس، لقب "أفضل لاعب في أوروبا" عن الموسم الماضي.

العالم- مصر

وقال صلاح بعد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا": بالطبع كوني أول مصري يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا إنجاز يدعوني للفخر"، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف: "أفخر بتمثيل بلدي وأكثر من 100 مليون مصري، وكل عربي وإفريقي يرى في مثلا أعلى".

واختتم لاعب كرة القدم المصري تصريحاته: "كل هذه الضغوط تدفعني للعمل بجدية يوميا لتقديم أفضل مستوى".

وأعلن "يويفا" فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بلقب أفضل مهاجم في أوروبا، فيما حصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب خط وسط.

وأعلن كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فوز مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس بلقب أفضل مدافع في أوروبا الموسم الماضي، وحاز كيلور نافاس، حارس ريال مدريد على لقب أفضل حارس في أوروبا.

وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.

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