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شاهد... صورة حديثة لمبارك تصدم المصريين

شاهد... صورة حديثة لمبارك تصدم المصريين
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

العالم- مصر

وأثارت الصورة التي نشرتها شبكة "العربية" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صدمة للكثير من المستخدمين، بعدما بدت على مبارك علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

وأظهرت الصورة الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 90 عاما، وقد ظهرت على وجهه التجاعيد وعلامات آثار تقدم العمر.

​وظهر مبارك في الصورة بصحبة امرأة — لم يتم تحديد هويتها — والشيب في رأسه، بالإضافة إلى زيادة وزنه.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك، كان قد ظهر لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية عقب حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة.

​وظهر مبارك في الصورة — وقتها — مبتسما وبصحة جيدة، محتضنا حفيدته، وجلس إلى جوار نجله جمال الذي تولى قيادة السيارة.

​واحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو الماضي، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.

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