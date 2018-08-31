بومبيو: نعتبر العملية العسكرية المرتقبة في إدلب تصعيدا للأزمة السورية

العالم-الأميركيتان

وغرد بومبيو على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "يدافع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف عن الهجوم السوري - الروسي على إدلب.. وتعتبر الولايات المتحدة هذا (الحملة) تصعيدا للنزاع الخطير أصلا".

وأضاف بومبيو في تغريدة ثانية أن "3 ملايين من السوريين الذين قد اضطروا إلى مغادرة ديارهم وموجودين حاليا في إدلب، سيعانون من هذا العدوان.. إنه ليس جيدا، فالعالم يراقب الوضع"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التصريح من البيت الأبيض على خلفية تحضير الحكومة السورية وحلفائها لإطلاق عملية عسكرية ضد الإرهاب في محافظة إدلب، التي تعتبر المعقل الأخير للجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا، وهي إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع بالبلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في تصريحاته الأخيرة إنه لا بد من القضاء على الإرهاب في إدلب، مع مراعاة سلامة المدنيين في المنطقة.