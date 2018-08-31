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هل من الممكن أن تشن أميركا هجوما مفاجئا على سوريا؟!

هل من الممكن أن تشن أميركا هجوما مفاجئا على سوريا؟!
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مناورات عسكرية بحرية في البحر المتوسط تبدأ في الأول من سبتمبر / أيلول وتستمر حتى الثامن منه.

العالم - سوريا 

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، استبعد وجود صلة للمناورات التي تنفذها 25 سفينة حربية وحوالي 30 طائرة، بتطورات الوضع في سوريا، حيث يستعد الجيش السوري لشن عملية عسكرية على الإرهابيين في محافظة إدلب.

وكانت تقارير نبهت إلى احتمال أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لسوريا في حال بدأ الجيش السوري العملية العسكرية في إدلب.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصدر في القيادة العسكرية الروسية أنه يمكن النظر إلى المناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط على أنها رد على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دميتري غورينبورغ، أحد خبراء مركز أبحاث الأسطول البحري الحربي الأمريكي، يرى أن موسكو تفسر خطوات واشنطن في المنطقة تفسيرا خاطئا.

ونقلت "كوميرسانت" عن الخبير غورينبورغ، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الآن بإخراج قوات من سوريا، ومن المستغرب، والحالة هذه، أن تُقدم واشنطن على هجمة مفاجئة.

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