البث المباشر
المتحدث باسم وكالة الأونروا: وكالة الأونروا مندهشة لقرار أميركا وقف التمويل للوكالة
المتحدث باسم وكالة الأونروا: نرفض إصرار أميركا على أن برامجنا معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه
المتحدث باسم محمود عباس:قرار واشنطن وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة
الخارجية القطرية: نتابع بقلق التقارير الإعلامية عن استعانة الإمارات بشركات "إسرائيلية" للتجسس
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة طفل بجروح إثر قصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين شمال منطقة السويق بمديرية التحيتا في الحديدة.
مراسل العالم: اطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من الصواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية استهداف تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة وغرب السديس في نجران.
مراسل العالم: استشهاد 3 يمنيين وجرح 10 آخرين بالقصف المتواصل لقوى العدوان على منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة
رويترز: ليبيا تغلق مطار طرابلس الدولي بسبب الاشتباكات
مراسل العالم: مصرع عدد من المرتزقة وجرح آخرين جراء تفجير عبوات ناسفة أثناء محاولتهم التسلل في جبهة موزع بتعز.
مراسل العالم: تدمير طقم لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة ومصرع وإصابة من عليه في جبهة وقز بمديرية المصلوب بالجوف

أميركا تعتبر الهجوم على إدلب تصعيدا للصراع السوري

أميركا تعتبر الهجوم على إدلب تصعيدا للصراع السوري
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتبر هجوم الجيش السوري لتحرير اراضيه من الجماعات الارهابية في محافظة إدلب تصعيدا للصراع السوري.

العالم - سوريا

وحسب (رويترز)، قال بومبيو في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيدا لصراع خطير بالفعل".

ووجه بومبيو أيضا انتقادات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدفاعه عن عزم سوريا تحرير اراضيها، حيث تمثل محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها الجيب الرئيسي الأخير للجماعات الارهابية.

وكان لافروف قد قال يوم الجمعة إن الحكومة السورية لديها كامل الحق في ملاحقة المتشددين وطردهم من إدلب وإن ثمة محادثات مستمرة بشأن إقامة ممرات إنسانية هناك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ممثل الولايات المتحدة الخاص الجديد بشأن سوريا جيمس جيفري سيسافر إلى الكيان الإسرائيلي والأردن وتركيا من اليوم السبت إلى الثلاثاء في أول رحلة رسمية له إلى الخارج.

وأضافت الوزارة في بيان أن جيفري ووفده سيناقشون تصريحات روسية عن خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

ودعت الأمم المتحدة يوم الخميس روسيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندلاع معركة في إدلب.

من جهته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد محادثات مع لافروف في موسكو يوم الخميس: "نحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة في بلادنا وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب"، فيما نسبت إليه الوكالة العربية السورية للأنباء قوله "أؤكد أننا لا نمتلك أسلحة كيميائية ولا يمكن أن نستخدمها".

روابط ذات صلة

شاهد.. موسكو تعلن موقفها صراحة من معركة ادلب

لافروف يحسم الأمر حول معركة ادلب

الغرب يعلن هزيمته من الان في ادلب!

المعلم في موسكو.. هل تمهد الزيارة الطريق لمعركة ادلب؟

أهالي حماة يدعون الحكومة لتحرير ادلب ويترقبون العملية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أميركا تعتبر الهجوم على إدلب تصعيدا للصراع السوري

بعيدي نجاد: نسعى لارساء العلاقات الودية مع سائر الدول

تدمير مدرعة للغزاة والمنافقين ومصرع طاقمها في ميدي

وكالة "الأونروا" مندهشة للقرار الأميركي بوقف تمويلها

استشهاد وإصابة 13 مدنيا بقصف لتحالف العدوان بالدريهمي

ایران وارمینیا تؤكدان على تطویر التعاون البرلماني

اذربيجان:قمة "ايران تركيا روسيا" تصب في مصالح المنطقة

طهران تستضيف اجتماع رابطة وكالات انباء آسيا واوقيانيا

أبو ردينة: وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على شعبنا

أميركا تقطع تمويل وكالة "الأونروا" لاغاثة لاجئي فلسطين

ليبيا تغلق مطار طرابلس اثر اشتباكات وإطلاق صواريخ

نص بيان "ائتلاف النصر" حول "البيانات الوهمية"

خلال لقاء له مع التلفزيون السوري.. فيصل المقداد: أحد أهداف واشنطن إطالة الأزمة في سوريا

نشرة بانوراما: "عقدة الكتلة الكبر في العراق" و"انتخابات موريتانيا"

خاص بقناة العالم ... أول موقف ايراني رسمي من اقالة فالح الفياض

باسم العائلة المالكة بالسعودية.. نصبت بملايين الدولارات على مستثمرين أمريكيّين!

هل من الممكن أن تشن أميركا هجوما مفاجئا على سوريا؟!

زيادة التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بنسبة 25 بالمئة

السعودية.. وقف خدمات أستاذ جامعي "فحط بدراجة هوائية"

هبوط اضطراري لطائرة ركاب ايرانية في الكويت

الأکثر مشاهدة