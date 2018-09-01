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مبعوث امريكا الخاص بشؤون سوريا يقدم فروض الطاعة لـ"اسرائيل"

مبعوث امريكا الخاص بشؤون سوريا يقدم فروض الطاعة لـ
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بسوريا جيمس جيفري سيزور "اسرائيل" والأردن وتركيا في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر، مشيرة إلى أنه سوف يبحث الأوضاع في إدلب.

العالم - سوريا

وسيرافق السفير جيفري نائبُ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسورية جويل رايبيرن.

ويتطلع السفير جيفري إلى الاجتماع مع حلفاء وشركاء رئيسيين في أول رحلة رسمية له إلى الخارج بصفته ممثلا خاصا.

في الاراضي المحتلة ، سيلتقي السفير جيفري بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الاهتمامات المشتركة فيما يخص الوضع في سورية، والحفاظ على أمن الكيان الاسرائيلي .

وفي الأردن وتركيا، سيجتمع السفير جيفري مع القادة الأردنيين والأتراك وغيرهم من كبار المسؤولين لتأكيد موقف الولايات المتحدة بأن الهجوم العسكري في إدلب سيصعد الأزمة في سورية والمنطقة، ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر، فضلا عن تدمير البنية التحتية، بحسب تعبيره.

كما ستتطرق محادثات المسؤولين الأميركيين إلى ما وصفوه بمزاعم روسيا الخادعة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في سورية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة جيفري ورايبيرن إلى المنطقة من الأول من أيلول/ سبتمبر وحتى الرابع منه.

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