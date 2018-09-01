وفد من المخابرات المصرية يصل رام الله

العالم-مصر

ونقلت مفوضية الإعلام الفلسطينية عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو وفد المصالحة الفلسطينية حسين الشيخ قوله: "يصل وفد أمني تابع للمخابرات المصرية، اليوم السبت، إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات واستكمال مباحثات المصالحة".

وأضاف الشيخ: "حركة فتح جاهزة وأبدت استعدادها لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها من شأنها إنهاء الانقسام وتجاوز العقبات التي تواجه مسار المصالحة".

وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بين الحركتين منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.

يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، أمس الأول الخميس، أكد فيه:" حرص مصر على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعودة السلطة الشرعية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال في تصريحات سابقة "المصالحة الداخلية بين فتح وحماس لا تزال تراوح مكانها بسبب تعنت السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، مؤكدا "المصالحة لا تزال خيارا استراتيجيا لدى حماس ولن تتخلى عنها رغم كل ما يواجهها من طعنات وعقوبات".