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كتاب أمريكي يرصد لحظات الرعب التي عاشها نتنياهو

كتاب أمريكي يرصد لحظات الرعب التي عاشها نتنياهو
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

"لم أره جبانا مثلما رأيته في هذه اللحظة"، هكذا حكى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، في كتابه الجديد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

العالم - الامیرکیتان

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "ريشت 13"، اليوم السبت، أن نتنياهو كان خائفا وجبانا خلال أحداث حرب "الجرف الصامد"، يوليو/ تموز 2014، وذلك بحسب ما جاء في كتاب كيري الجديد.

وذكر الموقع الإخباري العبري أن كتاب جون كيري الجديد سيصدر، في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن الموقع حصل على مقتطفات منه، أهمها تخوف نتنياهو من مجريات الحرب التي استمرت 51 يوما كاملة.

وكشف كيري عن ذلك من تعدد لقاءاته برئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الفترة التي تولى فيها حقيبة الخارجية الأمريكية، من 2013- 2017.

ويذكر أن حرب "الجرف الصامد" التي بدأتها "إسرائيل"، في الثامن من يوليو/ تموز 2014، على قطاع غزة، استمرت 51 يوما، واستشهد فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 527 طفلا، و238 امرأة.

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