إحالة مختطف الطائرة المصرية الى أمن الدولة

العالم . مصر

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم "قررت نيابة العامرية (شمال مصر) تجديد حبس سيف الدين مصطفى مختطف الطائرة المصرية بقبرص (الرومية) 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وترحيل المتهم إلى سجن برج العرب (شمال)"، دون تفاصيل.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قررت نيابة شمالي مصر، حبسه على ذمة اتهامات بينها "اختطاف طائرة تحت التهديد وتعريض ركابها للخطر"، وذلك عقب يوم من إعلان النائب العام، نبيل صادق استلامه من قبرص الرومية.

وفي 29 مارس/آذار 2016، تعرضت طائرة من طراز "إيرباص 320" تابعة لشركة "مصر للطيران" للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية (شمال) إلى مطار القاهرة.

وأجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص الرومية، مهددا إياهم بـ"حزام ناسف مزيف"، وآنذاك، نجحت قبرص الرومية في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.



وبرر الرجل اختطافه للطائرة برغبته فى لقاء مطلقته وأطفاله المقيمين فى قبرص الرومية منذ 24 عاما.



وكانت هذه المرة الأولي التي تتعرض فيها مصر لحادث اختطاف طائرة.