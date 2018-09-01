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ابنة ماكين انتقدت ترامب في جنازة والدها

ابنة ماكين انتقدت ترامب في جنازة والدها
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

ألقت ابنة السيناتور الأميركي الراحل جون ماكين، كلمة مؤثرة خلال جنازة والدها بحضور رئيسين سابقين، انتقدت خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة غير مباشرة، وذلك أمام ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

العالم - الاميركيتان

وقالت ميغان ماكين في الجنازة، التي أقيمت في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن: "إن أميركا الخاصة بجون ماكين لا تحتاج لأن تصبح عظيمة مجددا. لأن أميركا لطالما كانت عظيمة".

ويعد هذا التصريح إشارة إلى شعار ترامب في حملته الانتخابية، الذي ركز على سعيه لجعل أميركا "عظيمة مجددا".

ثم استمرت ميغان في انتقاد "الخطاب الرخيص من الرجال الذين لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها (ماكين) عن طيب خاطر، ومحاولات الاستيلاء الانتهازية لأولئك الذين عاشوا حياة من الراحة والامتياز بينما عانى هو وخدم بلاده".

يذكر أن ترامب لم يحضر الجنازة، بناء على طلب من عائلة ماكين، الذي كان من أشرس المنتقدين للرئيس الأميركي.

من جانبه، نشر ترامب تغريدة في نفس توقيت الجنازة تتعلق بأمر آخر تماما، وهو اتفاقية نافتا، موجها انتقادات لكندا.

وقد حضر الجنازة رئيسين سابقين، هما باراك أوباما وجورج بوش الابن، الذين قدما خطابين، نزولا عند رغبة الراحل للتأكيد على أن الأميركيين مصيرهم واحد بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

كما حضر وزير الدفاع جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وتوفي ماكين السبت الماضي عن عمر ناهز 81 عاما، وكان قد خطط بنفسه لهذه المراسم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، فيما كان يصارع سرطان الدماغ.

وتلقى ماكين كلمات رثاء وإشادات استثنائية وعاطفية، من بينها موافقة زملائه في الكونغرس على أن يسجّى جثمانه الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن، وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدي ورونالد ريغن.

وأتيح للأميركيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة 6 ساعات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشارك العشرات من أعضاء الكونغرس في تلك المراسم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات الأميركية مثل بيل وهيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني، اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيري الخارجية السابقين جون كيري وهنري كيسنجر.

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