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بسبب "عزله".. ترامب حانق على صحف ويطبّل لأخرى!

بسبب
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلاعا للرأي، أظهر تأييد قرابة نصف الأمريكيين لفكرة قيام الكونغرس بعزله.

العالم - الاميركيتان

وشكك ترامب اليوم السبت من خلال تغريدة له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دقة الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" فيما يخص مسألة عزله.

وامتدح ترامب استطلاع رأي آخر أجرته شركة "راسموسن ريبورتس" ذات الميول اليمينية، وأظهر ارتفاع نسبة تأييده بين الأمريكيين إلى 48 % بالرغم من استمرار الأخبار المزيفة وتكثيفها على حد تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنها أعلى من النسبة التي حصل عليها في يوم الانتخابات، وأعلى من نسبة الرضا عن أداء سلفه الرئيس باراك أوباما، معتبرا أن نتائج استطلاع تلك الشركة في يوم الانتخابات كانت الأكثر دقة.

وأظهر استطلاع "واشنطن بوست" و"إيه بى سى نيوز" ونشر أمس الجمعة، أن 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء دونالد ترامب، وأن نصفهم تقريبا يؤيدون فكرة عزله، فيما يوافق 36% فقط من الأمريكيين على أدائه.

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