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أمير الكويت يلتقي ترامب الأربعاء في واشنطن

أمير الكويت يلتقي ترامب الأربعاء في واشنطن
الأحد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض الأربعاء المقبل.

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وأوضح البيت الأبيض في بيان له يوم السبت أن أمير الكويت سيجري لقاء مع ترامب في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار زيارة عمل إلى واشنطن.

وأشار البيان إلى أن اللقاء "سيتناول بطريقة شاملة العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة، فضلا عن التطورات الإقليمية".

وكان أمير الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واشنطن في سبتمبر/أيلول العام الماضي، والتقى خلالها ترامب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي اتصل ترامب بأمير الكويت مهنئا بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت ضمن خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن.

وتأتي هذه الزيارة في ظل أزمة ، بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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