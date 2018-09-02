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الشيخة "آل ثاني" تعلق رأفت الهجان في مملكة علاء الدين

الشيخة
الأحد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

سخرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الباحثة في العلاقات الدولية والمستشارة الاقتصادية من المشهد المثير للجدل أثناء استقبال ملك البحرين حمد بن عيسى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المطار، الخميس، الماضي على موسيقى "تتر" المسلسل الشهير “رأفت الهجان”.

العالم - قطر

وقالت “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “يعجز اللسان عن وصف هذا الفيديو! يعني ما ندري نعلق على ايش ونتجاهل ايش؟! نعلق على اجتماع المفلسين في مملكة علاء الدين!”

وتابعت سخريتها:”ولا تحية خالد حمد عيسى شقيق المعجزة اللي مصر يغطي عينه! ولا موسيقى رأفت الهجان خلال العرض العسكري! تتوقعون اختيار الموسيقى اعتراف منهم إنهم جواسيس”

وضجت مواقع التواصل بموجة سخرية واسعة ، عقب تداول مقطع حوى مشهدا غريبا من زيارة عبدالفتاح السيسي للبحرين.

وسرعان ما لفت انتباه النشطاء سريعا بالمقطع الذي نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عزف تتر المسلسل المخابراتي المصري “رأفت الهجان” خلال مراسم استعراض السيسي وملك البحرين لحرس الشرف بدلا من السلام الجمهوري.

وجرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.

 

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