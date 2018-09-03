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مجلة أمريكية: مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد

مجلة أمريكية: مقاتلة
الإثنين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

وصفت مجلة "The National Interest " الأمريكية، المقاتلة الروسية الجديدة "سو-35" بالكابوس الجديد الذي سيؤرق الولايات المتحدة وقواتها الجوية في المنطقة الأسيوية.

العالم - الأميركيتان

وأشارت المجلة الأمريكية أن وجود هذا النوع من الطائرات لدى القوات الجوية الصينية يعزز قوة وقدرات الصين في منطقة شبه الجزيرة الكورية ومنطقة أسيا والمحيط الهادئ.

وتابعت المجلة الأمريكية في تقريرها أن الخطر الأكبر يأتي من خلال قيام الصين بإدخال صواريخ صنية حديثة (بي أل-15) بقدرات عالية، كما أن الصواريخ يمكن تركيبها على مقاتلات "سو-35" الروسية.

يذكر أن روسيا والصين أبرمتا اتفاقا مشتركا حول شراء الأخيرة لـ 24 مقاتلة روسية من نوع "سو-35" من الجيل الرابع. كما أن هذه المقاتلات الجديدة تدخل ضمن السلاح الجوي الروسي.

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