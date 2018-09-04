كراكاس: هذا هو الهدف من الترويج لأزمة إنسانية في فنزويلا..

العالم- الأميركيتان

وصرحت نائبة الرئيس بأن "معظم من يعبرون الحدود بين فنزويلا وكولومبيا هم كولومبيون، و52 بالمئة منهم يقومون بمشتريات و33 بالمئة فقط يعتبرون فنزويليين".

وأضافت أن بعض القوى تحاول تقديم الوضع المتعلق بـ "التنقلات العادية للمهاجرين" كأنه أزمة إنسانية.

واعتبرت أن "هذه خدعة تهدف إلى تبرير تدخل في أراضي الوطن"، مؤكدة أن سلطات فنزويلا لن تسمح بذلك.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه بأن موضوع التدخل العسكري في فنزويلا على خلفية تدهور الوضع الإنساني في فنزويلا غير مطروح ولا يحظى بتأييد في أمريكا اللاتينية.

وشدد على أن ذلك لا يجب أن يكون وسيلة لتسوية الأزمة في فنزويلا، مشيرا إلى أن كولومبيا وحلفاءها تسعى لعزل "النظام الديكتاتوري" الفنزويلي. واعتبر أن أزمة المهاجرين تمثل "تحديا حقيقيا لكولومبيا".

يذكر، أن عدد المهاجرين الفنزويليين في أمريكا الجنوبية بلغ نحو 2.3 مليون شخص، أكثر من مليون منهم في كولومبيا المجاورة، وذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة اجتاحت البلاد.