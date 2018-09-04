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سيناتور امريكي: الجيش السوري دحر الارهاب ولم يبق سوى إدلب

سيناتور امريكي: الجيش السوري دحر الارهاب ولم يبق سوى إدلب
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد السيناتور الأمريكي "ريتشارد بلاك"، خلال جولته في عدد من المناطق التي حررها الجيش السوري من أيدي الإرهابيين في حلب، أن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا من دحر الإرهاب عن معظم أراضي سوريا ولم يتبق سوى أولئك الإرهابيين في إدلب الذين يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية لهم.

العالم - سوريا

وقال "بلاك" في تصريح للصحفيين: إن الجيش السوري يسعى إلى حماية المدنيين عبر فتح معابر آمنة لإخراجهم من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.

وأوضح بلاك أن الإرهابيين عملوا على تدمير كل الآثار الحضارية في سوريا والتي حافظ عليها السوريون خلال آلاف من سنوات العيش المشترك لكل طوائفهم وأديانهم وأعراقهم وهؤلاء وقفوا معاً ودافعوا ببسالة ضد الحرب التي فرضت عليهم وضد الإرهابيين الذين تسببوا بدمار الكنائس والمساجد والمدارس وقتل المدنيين وافتتحوا أسواقا للنخاسة وبيع النساء.

وأشار السيناتور الامريكي إلى ان الجيش السوري يخوض اليوم حرب الحضارة ضد الهمجية وأن سوريا ستنهض بجهود أبنائها.‎

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