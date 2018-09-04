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الداخلية الإيرانية: إميركا راهنت علی كرامتها لمواجهة إيران

الداخلية الإيرانية: إميركا راهنت علی كرامتها لمواجهة إيران
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الإيرانية عبدالرضا رحماني فضلي أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لهذا البلد؛ مضيفاً أن الأميركيين راهنوا على كرامتهم لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكرّسوا جميع طاقاتهم لاستهداف البلاد.

العالم- ایران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العام لقادة ومسؤولي قوى الامن الداخلي الإيراني بطهران، قال رحماني فضلي: ينبغي أن نواصل صمودنا بكل قوة لإقناع الرأي العام بشأن مواقفنا بما يضمن استيفاء حقوقنا المنشودة.

ولفت إلی أن الولايات المتحدة الأميركية تخوض حاليا خلافات كبيرة مع الصين وروسيا وأوروبا، مردفاً أن: هؤلاء يدركون جيداً بأنه لا يمكن القيام بأي أمر في المنطقة دون مساهمة إيران، ونحن سنواصل مواقفنا الإقليمية بكل قوة واقتدار. 

وتطرق وزير الداخلية الإيراني إلی وعود الاوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق النووي قائلاً إنه رغم التصريحات الكثيرة والتأكيد علی تنفيذ الاتفاق لكن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق النووي لم يتحقق من الناحية العملية بعد.

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