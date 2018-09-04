الداخلية الإيرانية: إميركا راهنت علی كرامتها لمواجهة إيران

العالم- ایران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العام لقادة ومسؤولي قوى الامن الداخلي الإيراني بطهران، قال رحماني فضلي: ينبغي أن نواصل صمودنا بكل قوة لإقناع الرأي العام بشأن مواقفنا بما يضمن استيفاء حقوقنا المنشودة.

ولفت إلی أن الولايات المتحدة الأميركية تخوض حاليا خلافات كبيرة مع الصين وروسيا وأوروبا، مردفاً أن: هؤلاء يدركون جيداً بأنه لا يمكن القيام بأي أمر في المنطقة دون مساهمة إيران، ونحن سنواصل مواقفنا الإقليمية بكل قوة واقتدار.

وتطرق وزير الداخلية الإيراني إلی وعود الاوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق النووي قائلاً إنه رغم التصريحات الكثيرة والتأكيد علی تنفيذ الاتفاق لكن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق النووي لم يتحقق من الناحية العملية بعد.