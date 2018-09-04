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مصر تسعى لتحويل البلاد لمركز إقليمي للاستثمارات الصينية

مصر تسعى لتحويل البلاد لمركز إقليمي للاستثمارات الصينية
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير التجارة والصناعة المصري "عمرو نصار" إن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية.

العالم - مصر

وأوضح الوزير أن التعاون بين القاهرة وبكين دليل قوي على متانة العلاقات الثنائية، ورغبة كل منهما في تنمية وتطوير هذه العلاقة، لاسيما وأنها آتت أكلها منذ الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014.

وأضاف نصار أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا لدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة وأن علاقات التعاون التجاري والاستثمار الصناعي بين الجانبين تشكل ركيزة أساسية في محور العلاقات المشتركة بينهما، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.

وأكد نصار أن الجانبين المصري والصيني وقعا على 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد المصري حاليا إلى الصين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خفض العجز التجاري بين مصر والصين من خلال العمل على عدة محاور، منوها بتضاعف قيمة الصادرات المصرية للصين وتحقيقها زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016 بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139,8%.

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