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بومبيو يشاطر روسيا قلقها حول وجود الإرهابيين بإدلب!!

بومبيو يشاطر روسيا قلقها حول وجود الإرهابيين بإدلب!!
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تشاطر روسيا قلقها حول وجود الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، وهي مستعدة للعمل بشأن هذه القضية.

العالم - سوريا

وقال بومبيو للصحفيين: "هذا تصريح حقيقي، ونحن نشاركهم قلقهم بخصوص الإرهاب القادم من شمال وشمال غرب سوريا، ونحن نتفق معهم تماما على أن هناك إرهابيين في هذه الأماكن وينبغي التفرغ لهم حتى لا يشرعون بتصدير الإرهاب إلى كل العالم".

وأضاف بومبيو، إن الولايات المتحدة "ستكون سعيدة بالعمل حول قضية الإرهاب في هذه المنطقة"، معربا عن الامل في أن يتم تسوية الوضع حول إدلب دبلوماسيا.

والجدير بالذكر أن منطقة محافظة ادلب تخضع حالياً لسيطرة قوات المعارضة السورية ومجموعات مصنفة إرهابية، كجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الموالية لها. وأعلنت كل من موسكو ودمشق أن المجموعات الإرهابية تقوم بمهاجمة مواقع الجيش السوري من وقت لآخر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء ايغور كوناشنكوف، انه وفقا لمصادر مستقلة فإن مقاتلي التنظيم الإرهابي "هيئة تحرير الشام" يحضرون لعمل استفزازي من أجل اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في مدينة ادلب السورية بهدف إعطاء ذريعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لقصف مواقع الجيش السوري.

 

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