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ماذا قال نائب وزير الدفاع الأمريكي حول أسلحة روسيا فرط الصوتية؟

ماذا قال نائب وزير الدفاع الأمريكي حول أسلحة روسيا فرط الصوتية؟
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

وصف جون رود نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، الأسلحة الروسية والصينية والصواريخ المجنحة فرط الصوتية بأنها أحد التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

العالم - الأميركيتان

وفي سياق حديثه عن التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة خلال مناقشة الدرع الصاروخية في الكونغرس، خص رود بالذكر "الأنشطة التي تنفذها روسيا والصين.. وهذا لا  ينطبق فقط على الصواريخ الباليستية، لأن أي مناقشة تدور اليوم حول التهديد الصاروخي، ستشمل أيضا الخطر الذي تشكله الصواريخ المجنحة، وللأسف بتوجيه نظرة غير بعيدة إلى الأمام، نجد خطر منظومات الأسلحة فرط الصوتية هذه تمثل أحد التهديدات الحقيقية التي نواجهها".

وأضاف: "تعمل روسيا والصين على بناء نظام دولي آخر، يختلف عن النظام الذي ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية"، وهما "تتحديان منظومة الأمن الدولي التي أقامتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

كما أدرج رود كوريا الشمالية وإيران ضمن التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة في مجال الصواريخ حسب تعبيره.

المصدر: وكالات

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