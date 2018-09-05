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مصر توقع اتفاقات استثمارية مع الصين بقيمة 18 مليار دولار

مصر توقع اتفاقات استثمارية مع الصين بقيمة 18 مليار دولار
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم الأربعاء إن الحكومة وقعت عددا من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين.

العالم - مصر

وذكرت الهيئة في بيان أن السيسي شهد "مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ سبعة مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18.3 مليار دولار".

وأوضحت أن المشروعات تتضمن "إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة،

ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات... ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس".

وزار الرئيس المصري بكين ضمن مجموعة كبيرة من القادة الأفارقة المتوافدين على العاصمة الصينية للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين الماضي.
 

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